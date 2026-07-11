Fava: "Sessismo? Non mi sono mai permesso, ho sbagliato nei toni ma la politica non c'entra"

L'assessore ricorda il rapporto con i consiglieri, anche di opposizione

Gela. “Non c'entra nulla il sessismo e non mi sono mai permesso di offendere le donne. E' stato un momento di tensione personale che mi ha portato a sbagliare”. Il vicesindaco Giuseppe Fava ritorna su quanto accaduto in settimana (ne abbiamo riferito ieri). Ci sono stati toni accessi con i consiglieri di opposizione Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto, intenzionate a presentare una mozione di censura nei riguardi del vicesindaco dem. “Non è stata una questione politica – continua Fava – mi sono scusato già la sera stessa. Lo stress, il carico di lavoro e vicende personali, mi hanno portato a esagerare perché ho ritenuto non confacenti le interrogazioni dei due consiglieri che descrivevano una città priva di decoro. Non è affatto così perché io e gli uffici lavoriamo ogni giorno con tanto impegno. C'è ancora molto da fare ma non si può dire che la città non ha decoro pubblico o che è allo sbando”. L'assessore ricorda, inoltre, il rapporto con i consiglieri, anche di opposizione. “Ho sempre collaborato con tutti, in piena serenità e con spirito di cooperazione, per la città e per migliorarla – conclude – spesso ho lavorato insieme ai consiglieri Cavallo e Di Benedetto. Si è verificato un momento di tensione e non doveva accadere. Ne sono consapevole ma è una vicenda che non riguarda per nulla la politica. Quel giorno, pur senza una convocazione ufficiale, mi sono presentato in commissione consiliare durante una riunione che alla fine era quasi informale. Ho sbagliato nei modi e nel pormi ma non ho mancato di rispetto alle donne né l'ho mai fatto”. La vicenda non può certamente far stare tranquillo il sindaco Terenziano Di Stefano che ha parlato della volontà di “riflettere” sulla questione.