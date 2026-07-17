Fondi per i Comuni in dissesto, ok definitivo dalla Regione: a Gela 702 mila euro

Saranno disponibilità destinate a servizi per la città per quanto concerne il randagismo, la manutenzione delle strade e delle scuole di competenza comunale e per il verde pubblico

Gela. Il piano di utilizzo delle somme era già stato varato dalla giunta comunale e trasmesso agli uffici regionali. Proprio da Palermo è arrivato adesso il via libera allo stanziamento, in favore dell'ente municipale, di un totale di poco superiore ai 702 mila euro. Sono fondi, per l'anno 2025, che un maxiemendamento alla legge finanziaria regionale, voluto da un fronte bipartisan (M5s e Mpa), ha permesso di riconoscere anche ai comuni in dissesto con popolazione superiore ai 25 mila abitanti e fino a 100 mila. Gela, lo scorso anno, ottenne lo stanziamento più consistente e ora, con decreto, dopo aver vagliato il piano di utilizzo delle somme, l'assessorato alle autonomie locali, affidato alla lombardiana Elisa Ingala, ha disposto il versamento. Saranno disponibilità destinate a servizi per la città per quanto concerne il randagismo, la manutenzione delle strade e delle scuole di competenza comunale e per il verde pubblico. Certamente, sono fondi utili a un ente che con il dissesto non può permettersi troppe libertà finanziarie, in attesa che dal ministero giungano buone nuove sul bilancio stabilmente riequilibrato, approvato dall'assise civica a dicembre di un anno fa ma che necessita del sì definitivo del ministero.