FI, nel direttivo provinciale anche Greco, Gnoffo e i vertici azzurri cittadini

La nuova struttura forzista

Caltanissetta. Dal segretario cittadino Vincenzo Cirignotta al consigliere comunale Antonino Biundo e fino all'ex sindaco Lucio Greco e ai dirigenti di lungo corso Nadia Gnoffo e Calogero Giardina, il direttivo provinciale di Forza Italia annovera diverse presenze del gruppo gelese. A guidarlo è il nuovo coordinatore provinciale Rosetta Cirrone Cipolla. "Con la definizione dei nuovi organismi dirigenti si apre una nuova fase per Forza Italia in provincia di Caltanissetta, improntata alla condivisione, al radicamento territoriale e al rafforzamento dell’azione politica, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini e consolidare ulteriormente la presenza del partito in tutti i comuni della provincia. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a tutti i componenti dell’esecutivo, del direttivo e dell’assemblea provinciale, certo che sapranno svolgere il proprio incarico con impegno, competenza e spirito di servizio", dice il segretario cittadino FI Vincenzo Cirignotta, che si è congratulato con il neo coordinatore e con il presidente Walter Tesauro.