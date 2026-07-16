Alcolici a una minorenne, niente stop alla licenza dell'esercente: Tar accoglie ricorso contro sospensione

E' stata inoltre denunciata perché avrebbe venduto alcolici alla minore

Gela. Di recente, dopo che una minorenne, ancora neanche di tredici anni, è finita in ospedale perché completamente ubriaca, gli uffici comunali hanno sospeso, per un mese, l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande alla titolare di un'attività commerciale. E' stata inoltre denunciata perché avrebbe venduto alcolici alla minore. I giudici amministrativi del Tar Palermo hanno però accolto il ricorso d'urgenza, sospendendo l'efficacia dell'atto municipale. Quindi, l'esercente potrà riprendere l'attività. Il ricorso, nel suo interesse, è stato presentato dai legali Flavio Sinatra e Giovanni Immordino. L'attività di indagine a suo carico, sul versante penale, va avanti condotta dai poliziotti del commissariato, coordinati dai pm della procura.