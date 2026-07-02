Timpazzo, riassegnati incarichi che erano di Bellavia: Pepi responsabile tecnico della discarica

Sono i primi provvedimenti che il commissario firma, almeno circa aspetti organizzativi e gestionali a Timpazzo, da quando si è insediato. Rspp sarà l'ingegnere palermitano Carlo Vitale

Gela. L'inchiesta che ha azzerato i vertici di Impianti Srr, la società in house che gestisce Timpazzo e tutto il ciclo territoriale dei rifiuti, non può che avere risvolti anche di carattere organizzativo. Il gip del tribunale di Caltanissetta, che ha autorizzato le misure restrittive in capo all'ex management e ai responsabili tecnici del sito di conferimento, ha disposto la nomina del commissario Marco Valenza, che ha già avviato tutte le verifiche interne, rapportandosi su più fronti, compreso quello dei sindaci dei comuni dell'ambito e del dipartimento regionale acqua e rifiuti. La revoca dell'ormai ex manager di Impianti Srr, l'ingegnere Giovanna Picone, sottoposta agli arresti domiciliari davanti all'accusa, tra le altre, di traffico illecito di rifiuti, porta con sé un cambio di guardia interno al sito di conferimento. Il commissario Valenza ha riaffidato gli incarichi tecnici che fino all'esecuzione delle misure restrittive erano svolti dall'architetto Giuseppe Bellavia, a sua volta agli arresti domiciliari e riferimento nel ciclo di Timpazzo. Il nuovo responsabile di produzione - di fatto colui che è chiamato a sovraintendere l'intero ciclo della discarica di Timpazzo - è l'ingegnere Ugo Pepi, a sua volta tecnico di Impianti Srr. Valenza lo ha scelto per “l'adeguata e comprovata esperienza nel settore di riferimento”. L'ingegnere niscemese, da anni, opera nella piattaforma di Timpazzo e si è occupato sia del servizio rifiuti sia del sistema tmb, già durante la gestione dell'ex manager Picone. Il commissario, inoltre, ha affidato l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, già ricoperto da Bellavia, a un altro ingegnere della società, il palermitano Carlo Vitale, a sua volta impegnato nel sito durante la gestione dell'ex manager Picone. Pure in questo caso, Valenza si è affidato a una soluzione interna. Sono i primi provvedimenti che il commissario firma, almeno circa aspetti organizzativi e gestionali a Timpazzo, da quando si è insediato.