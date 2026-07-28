Quotidiano di Gela

Aveva cocaina, giovane ha cercato di fuggire: arrestato dai carabinieri

Secondo gli inquirenti, la droga era destinata allo spaccio in città. Il giovane, invece, avrebbe negato

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
28 luglio 2026 19:41
Aveva cocaina, giovane ha cercato di fuggire: arrestato dai carabinieri -
Gela
Cronaca
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Gela. Negli scorsi giorni, ha cercato di fuggire, in sella a uno scooter, insieme a un altro giovane. I carabinieri in servizio di controllo nelle zone limitrofe al centro storico si sono messi all'inseguimento, alla fine fermando un operaio venticinquenne, Graziano Tinnirello. Con sé, in una busta, aveva circa cento grammi di cocaina, sequestrati dai militari dell'arma. Il giovane, difeso dal legale Carmelo Tuccio, è stato sottoposto a udienza per direttissima. Il giudice Serena Berenato ha convalidato l'arresto e applicato i domiciliari. Secondo gli inquirenti, la droga era destinata allo spaccio in città. Il giovane, invece, avrebbe negato, escludendo di aver avuto la cocaina per rivenderla. Il coetaneo che era con lui si è dato alla fuga. I controlli antidroga vanno avanti in maniera assai serrata in città, dove il traffico e lo spaccio sono fenomeni monitorati con molta attenzione.

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