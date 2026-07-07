In consiglio comunale nasce il gruppo Controcorrente con Cafa'

Cafa', che rimane all'opposizione della giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, esce quindi dal gruppo misto

Gela. Parallelamente a quello appena costituito all'Ars, in consiglio comunale nasce il gruppo Controcorrente, del quale fa parte l'avvocato Paolo Cafa', già nelle file di "PeR", entità federata con l'esperienza del parlamentare Ars Ismaele La Vardera. Sarà ufficializzato nel corso della prossima seduta del civico consesso. "Con la nascita del gruppo consiliare Controcorrente – dice il responsabile organizzativo regionale Miguel Donegani – il nostro movimento compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita e radicamento nella città di Gela e in provincia. La presenza di un gruppo consiliare consentirà a Controcorrente di partecipare pienamente agli organismi istituzionali previsti dal regolamento, a partire dalla conferenza dei capigruppo, rafforzando la nostra capacità di contribuire alla programmazione dei lavori consiliari, avanzare proposte e rappresentare con ancora maggiore efficacia le istanze dei cittadini. Non consideriamo questo passaggio un punto di arrivo, ma uno strumento per rendere ancora più incisiva la nostra azione politica e istituzionale. In questi mesi abbiamo dimostrato di affrontare con serietà temi fondamentali per il territorio, dalla sanità alla crisi idrica, dall’agricoltura alla tutela dei beni comuni. Oggi avremo maggiori strumenti per continuare questo lavoro all’interno del consiglio comunale. Il nostro obiettivo resta immutato: svolgere un’opposizione seria, responsabile e costruttiva, fondata sui contenuti, sul controllo dell’azione amministrativa e sulla difesa dell’interesse pubblico. Più che avere una voce in più, vogliamo far pesare di più la voce dei cittadini nelle istituzioni". Cafa', che rimane all'opposizione della giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, esce quindi dal gruppo misto.