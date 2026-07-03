"Su sanità lavoro in corso, Timpazzo? Non è solo centrodestra", Scuvera: "Sindaco guarda a centrosinistra"

Il deputato non ammaina per nulla la bandiera e conferma che quello del sindaco Di Stefano è un posizionamento politico ben delineato

Gela. Il centrodestra che sul territorio si trova davanti a mutamenti consistenti e drastici, dovuti soprattutto alle inchieste giudiziarie che toccano pezzi importanti di quest'area politica, non può che guardare con attenzione alle scelte del parlamentare Ars Salvatore Scuvera, riferimento locale del governo regionale. Il meloniano, in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno, dovrà guidare una coalizione che fa fatica a ricomporsi verso l'unità, in città frequentemente dissolta. Quello della sanità e di servizi che presentano falle evidenti è un fronte intorno al quale Scuvera ribadisce che “il lavoro è in corso”. “Conosciamo bene le esigenze della città e sappiamo che i problemi del nostro ospedale non sono stati risolti – sottolinea il parlamentare – l'amministrazione comunale e il sindaco fanno bene a confrontarsi con l'assessore regionale, come hanno fatto oggi. Personalmente, ho già avuto riunioni con l'assessore regionale Caruso, sono stato in riunione con i vertici Asp e anche oggi ho visitato il nostro nosocomio. Stiamo cercando soluzioni complessive per aumentare il numero di medici e per risolvere le carenze di personale del pronto soccorso”. La sanità e i continui e gravi disagi nel comparto agricolo sono tra i temi che il deputato regionale continua a mettere sul tavolo in Regione e non solo. Proprio sui temi sollecita il centrodestra. “Dobbiamo tornare a riunirci? Apprezzo gli appelli arrivati da Cascino e Cirignotta – continua – però, dico che il centrodestra deve organizzare incontri con temi precisi. Confrontiamoci sul nuovo Pug urbanistico, sul Pudm, sul piano casa, sui finanziamenti, sulle proposte per il rilancio economico e lo sviluppo industriale. Dobbiamo incidere con proposte precise e dobbiamo essere efficaci con i nostri consiglieri comunali, che sono pochi ma possono sempre fare da pungolo”. Ormai da mesi, il centrodestra locale è oggetto di disamina, declinata per il tramite di ciò che sta accadendo con le inchieste che fanno emergere fatti gravi, amministrativi e non solo. I forzisti hanno visto venire meno, politicamente, sia il parlamentare regionale Michele Mancuso sia l'ormai ex sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, entrambi travolti da indagini su episodi corruttivi. Anche in casa FdI, a livello regionale, non mancano i momenti di difficoltà. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua coalizione sono stati molto netti, rilanciando la questione morale. Gli affondi verso il governo regionale del presidente Renato Schifani si sono fatti ancora più intensi, alimentati dal caso Timpazzo. “Su Timpazzo c'è un'inchiesta in corso ed è giusto approfondire situazioni che dovessero rivelarsi non regolari – aggiunge Scuvera – escludo che il presidente Schifani fosse a conoscenza di eventuali irregolarità. Nella Srr4 e nel cda, ci sono stati e si sono susseguiti sia sindaci di centrodestra sia primi cittadini di centrosinistra. Quindi, non capisco perché quella di Timpazzo debba essere riferita, come vicenda giudiziaria, solo al centrodestra”. Il deputato non ammaina per nulla la bandiera e conferma che quello del sindaco Di Stefano è un posizionamento politico ben delineato. “Il fatto di guardare alle scadenze elettorali del prossimo anno – conclude – sicuramente non distoglie la mia attenzione dalle esigenze della città e di tutto il territorio provinciale. Cercherò di portare miglioramenti fino alla conclusione del mio mandato. Le parole del sindaco Di Stefano sul centrodestra? Siamo a conclusione di una legislatura regionale e ognuno cerca di lanciare temi che possono incidere sulla prossima campagna elettorale. Di Stefano ha fatto una scelta politica e l'appello lo ha lanciato al centrosinistra. Non compete a me fare valutazioni”.