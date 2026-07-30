"Centro Alzheimer non parte senza neurologi", Cascio: "Fondo rotazione non compete a Regione"

Dubbi sollevati dal presidente Cascio

Gela. Il riavvio del servizio per pazienti Alzheimer e fragili? Il dirigente regionale "Controcorrente" Miguel Donegani lo ha annunciato dopo il colloquio di ieri, in Regione, con l'assessore Marcello Caruso. Molti dubbi vengono invece sollevati dal presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio. "Per quanto riguarda il centro Alzheimer non potrà partire se non parte la neurologia. Di fatto, i tre neurologi dei quali si è tanto parlato, non sono ancora arrivati all'ospedale Vittorio Emanuele", spiega Cascio. Sul fondo di rotazione, che si lega anche al finanziamento del nuovo ospedale, l'esponente civica precisa che "è uno strumento statale che gestisce il Ministero dell'economia, nessuna Regione lo attiva per conto proprio. Servono una deliberazione del Cipes e il passaggio nel Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza per modificare gli allegati dell'accordo. Quindi, l'assessore regionale non può dare immediata esecutività", conclude.