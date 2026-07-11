Caso Fava, Di Stefano non chiude il capitolo: "Avevo chiesto serenità, sto riflettendo"

Un contesto generale che per il sindaco non si sposa affatto con reazioni fuori dalle righe, soprattutto da esponenti importanti della sua maggioranza e del suo governo locale

Gela. La potenziale mozione di censura che una parte dell'opposizione di centrodestra potrebbe decidere di presentare nei confronti del vicesindaco Giuseppe Fava e più in generale la vicenda che sta riguardando l'esponente dem (anche consigliere comunale), non sono per nulla sottovalutati dal sindaco Terenziano Di Stefano. Come abbiamo riferito ieri, Fava, in settimana, ha usato toni fuori dai confini istituzionali davanti a due consiglieri di centrodestra, la meloniana Sara Cavallo e la leghista Antonella Di Benedetto. Il vicesindaco, infatti, non ha gradito il contenuto di alcune interrogazioni proposte dai due consiglieri, in tema di decoro urbano. Visioni contrapposte che hanno però portato Fava a sbottare, superando il limite, come lui stesso ha ammesso. Il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando si è pubblicamente scusato con Cavallo e Di Benedetto. Lo ha fatto lo stesso Fava ma la vicenda è tutt'altro che chiusa. Il primo cittadino non ha per nulla condiviso la sfuriata del numero due della giunta. “Avevo chiesto a tutti serenità, in una fase molto delicata – dice brevemente il primo cittadino – stiamo affrontando questioni molto delicate, dai rifiuti e fino alla sanità e ci sono anche altre vicende molto complesse”. Un contesto generale che per il sindaco non si sposa affatto con reazioni fuori dalle righe, soprattutto da esponenti importanti della sua maggioranza e del suo governo locale. “Sto riflettendo sul da farsi”, precisa il sindaco. A questo punto, il caso che sta toccando il vicesindaco potrebbe generare effetti, già nei prossimi giorni.