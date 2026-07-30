Protesta sanità, Conti al presidio davanti all'ospedale: "Governo regionale ascolterà territorio"

A differenza di tanti esponenti e partiti di centrodestra che hanno bollato l'iniziativa del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione come “propaganda”, per Conti il territorio deve essere unito

Gela. L'ha detto e l'ha fatto. In queste ore, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti si è recato negli "uffici" istituzionali che simbolicamente l'amministrazione comunale gelese ha trasferito davanti al nosocomio “Vittorio Emanuele”. A differenza di tanti esponenti e partiti di centrodestra che hanno bollato l'iniziativa del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione come “propaganda”, Conti ritiene invece che l'esigenza di un nuovo ospedale a Gela, che sia punto di riferimento del comprensorio, non vada messa da parte. “Questa è una questione di fondamentale importanza, l'abbiamo sempre sostenuto – dice giunto al presidio - la necessità di potenziare i servizi del nostro territorio, con Gela, Niscemi e Mazzarino, e soprattutto il finanziamento del nuovo ospedale al quale si è sempre lavorato, stanno alla base di un principio di tutela della salute dei cittadini. Ma sono certo che la richiesta proveniente dal territorio e dai sindaci verrà accolta dal governo regionale che nelle prossime settimane adotterà la delibera di finanziamento. Poi, andranno seguiti i tempi necessari attraverso l'Asp”.