Campionato Italiano del Purosangue Arabo, la puledra gelese CSS Veracruz conquista il bronzo

Grande soddisfazione per la famiglia Cassarino, che porta in alto il nome di Gela sul podio di una competizione di caratura nazionale.

Gela. Un risultato di prestigio per l'allevamento gelese e per tutta la Sicilia: La famiglia Cassarino sale sul podio nazionale del 40° Campionato Nazionale Italiano di morfologia del cavallo Purosangue Arabo - tenutosi tra il 4 e il 6 settembre a Porto Sant’Elpidio - con la puledra CSS Veracruz, nata otto mesi fa e allevata direttamente nel loro allevamento.

La piccola ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato Nazionale, conseguendo un risultato straordinario che la consacra di fatto come una delle tre puledre più belle d'Italia nate nel 2026. Un riconoscimento che premia non solo la qualità morfologica dell'animale, ma anche anni di passione, lavoro e dedizione dell'allevatore verso il cavallo Purosangue Arabo, una razza simbolo di eleganza e nobiltà. Grande soddisfazione per la famiglia Cassarino, che porta in alto il nome di Gela sul podio di una competizione di caratura nazionale.