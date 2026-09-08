L'ex stiddaro Cavallo, "Scuvera e Casciana eletti con i nostri voti": le rivelazioni de "Il Fatto quotidiano"

La testata giornalistica cita stralci di dichiarazioni che sarebbero state rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Cavallo

Gela. E' “Il Fatto quotidiano”, nell'edizione di stamane, che dà notizia di presunte pesanti ombre addensate intorno all'attuale parlamentare Ars di Fratelli d'Italia, Salvatore Scuvera, e all'ex consigliere comunale del partito, Vincenzo Casciana, consulente per conto dell'assessorato regionale territorio e ambiente. La testata giornalistica cita stralci di dichiarazioni che avrebbe reso il collaboratore di giustizia Giuseppe Cavallo, già esponente di spicco della stidda locale. Cavallo indicherebbe proprio Scuvera e Casciana come candidati sostenuti con voti legati a lui e alle sue conoscenze. Ormai da tempo, i verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore, che due anni fa decise di iniziare a parlare con i pm della Dda di Caltanissetta, pare stiano circolando senza omissis. Lo stesso Cavallo, richiamerebbe l'elezione all'Ars di Scuvera, indicandolo come “Scudera”. Il parlamentare divenne deputato all'Assemblea regionale non tramite elezione diretta ma sulla base di un successivo ricorso. Casciana, invece, venne eletto al civico consesso nel 2019 mentre alle amministrative di due anni fa fu indicato come potenziale vicesindaco, nella coalizione di centrodestra sconfitta al ballottaggio. Cavallo, raccontando di Casciana, richiamerebbe il presunto ruolo da tramite “di Orazio Sciacca, figlioccio di Daniele Emmanuello”, come riporta "Il Fatto quotidiano". L'elezione dell'ex consigliere comunale, stando a Cavallo, come ricostruisce "Il Fatto quotidiano", sarebbe stata favorita dai voti della stidda e degli Emmanuello di Cosa nostra. Il deputato Ars Scuvera e lo stesso Casciana hanno scelto di non commentare quanto reso pubblico da “Il Fatto quotidiano”. Sembra comunque che abbiamo consultato un legale per eventuali azioni. Entrambi escludono di aver mai avuto contatti con il collaboratore di giustizia.