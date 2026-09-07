A Gela le mamme delle vittime della strada tornano nelle scuole con il progetto ICARO per sensibilizzare i ragazzi al rispetto del codice stradale.

Gela - Una nuova iniziativa in cantiere per sensibilizzare i ragazzi ad avere più responsabilità e rispetto del codice della strada. Irene Cassarino, referente provinciale dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada, ha già predisposto una serie di incontri nelle scuole di Gela, assieme agli agenti della polizia stradale. Anche quest'anno l'iniziativa avrà il supporto dell'amministrazione comunale.

Si tratta del progetto ICARO, promosso in collaborazione con la Polizia Stradale, dedicato alla sicurezza e ai rischi connessi a comportamenti inadeguati e a scorrette condotte di guida.

Questa mattina la signora Cassarino si è ritrovata assieme ad altre mamme, anch'esse genitori di ragazzi vittime della strada. Ai nostri microfoni le donne hanno raccontato il dolore che non passa, ricordando i loro cari: Angelo Scalzo, Vittoria Caruso, Salvatore Costarelli, Salvatore Scerra e il piccolo Loris Rodoti.

"Andiamo nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi – dice la referente provinciale – raccontando la nostra triste vicenda".