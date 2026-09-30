Terribile schianto sulla Gela-Manfria, auto e un compattatore ribaltati: sei feriti

Sul posto, è giunto l'elisoccorso insieme alle ambulanze

Gela. Un grave incidente stradale, questa mattina, si è verificato su un tratto della Gela-Manfria. Tre automobili e un mezzo di Impianti Srr, per la raccolta rifiuti, sono stati coinvolti nello schianto. Un suv Skoda e l'autocompattatore si sono ribaltati. La strada è stata bloccata per consentire i soccorsi. Sul posto, è giunto l'elisoccorso insieme alle ambulanze. Sono almeno sei i feriti. Da tempo, il comitato di quartiere chiede che la rotatoria stradale venga realizzata proprio in quel tratto di strada, sempre molto pericolosa. Sì sono create lunghe code.