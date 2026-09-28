Rogo in centro storico, incendiati mezzi da lavoro: presunte rivalità, accuse a un ventenne

In aula, per il giudizio, si tornerà a gennaio del prossimo anno

Gela. Almeno due mezzi da lavoro, compreso un furgone usato per prodotti ittici, furono avvolti dalle fiamme a ridosso del centro storico, nei pressi del parcheggio Arena. Per i pm della procura, ad appiccare il rogo sarebbe stato un ventenne Salvatore Falsaperla, nel prosieguo sottoposto a misura per il tentato omicidio di via XXIV maggio. In aula, per il giudizio, si tornerà a gennaio del prossimo anno. Il giovane è difeso dal legale Davide Limoncello. Secondo gli investigatori, l'incendio sarebbe da collegare a presunte rivalità sorte nel settore degli operatori ittici. Elementi che andranno verificati davanti al giudice. Per i danni subiti, i proprietari dei mezzi incendiati hanno scelto di costituirsi parti civili, assistiti dagli avvocati Giovanni Cannizzaro e Tiziana Giardina.