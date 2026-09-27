Costretto a lasciare l'Italia per trovare lavoro ha rischiato di perdere la casa, giudice ha bloccato l'asta

Il ricorso, che ha permesso di bloccare la procedura d'asta dell'immobile, è stato accolto. Il magistrato ha dato l'assenso al pieno di rientro

Licata. A cinquantasette anni e con una famiglia a carico ha dovuto lasciare la Sicilia per cercare un'opportunità di lavoro, fuori dall'Italia, in Germania. La crisi economica che si è abbattuta su di lui e sulla sua famiglia stava per fargli perdere la casa, messa all'asta per non aver potuto pagare il mutuo. Il cinquantasettenne, di Licata, si è rivolto al giudice del tribunale di Agrigento, attraverso l'avvocato Salvatore Psaila, che ha illustrato l'intera condizione del suo assistito. Il ricorso, che ha permesso di bloccare la procedura d'asta dell'immobile, è stato accolto. Il magistrato ha dato l'assenso al pieno di rientro, che permetterà al cinquantasettenne, impegnato nel settore della ristorazione in Germania, di coprire quanto dovuto per le rate del mutuo. Il piano ha ottenuto il via libera, proposto attraverso l'organismo di composizione della crisi, che per il tribunale di Agrigento ha come referente la dottoressa Stella Vella.