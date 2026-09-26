Crack in un'abitazione, scattano un arresto e il sequestro della droga

E' scattata la perquisizione e sono stati sequestrati circa dieci grammi di crack

Gela. I controlli antidroga sono costanti in città. In settimana, gli agenti di polizia hanno individuato un presunto punto di spaccio di crack. L'attenzione si è concentrata sulla presenza di alcuni assuntori, nei pressi di un'abitazione. E' scattata la perquisizione e sono stati sequestrati circa dieci grammi proprio di crack. L'arresto è stato eseguito per un quarantottenne, con precedenti sempre per droga. Il giudice ha convalidato, disponendo gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dai pm della procura, è in corso anche se l'arrestato avrebbe riferito di crack per consumo personale. Ha nominato un legale di fiducia, l'avvocato Salvo Macrì.