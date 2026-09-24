Verauto Gela, apre anche sabato per tutta la giornata e la domenica mattina

I clienti potranno vedere le vetture e valutare le offerte direttamente in sede

Gela. Da questo weekend fino al 30 dicembre, Verauto Gela apre anche il sabato per l’intera giornata e la domenica mattina per presentare l’Operazione T-Stock. La promozione riguarda le auto presenti in magazzino da oltre 60 giorni, proposte a prezzi sottocosto per rinnovare lo stock. Tra le oltre 500 vetture disponibili c’è anche un’ampia scelta di auto con prezzi da €10.000 a €15.000. I clienti potranno vedere le vetture e valutare le offerte direttamente in sede. Verauto propone diverse soluzioni di acquisto: finanziamento anche senza anticipo, leasing e noleggio con opzione di acquisto finale. Quest’ultima formula può essere valutata anche per società neocostituite e per clienti con precedenti segnalazioni Crif. Per le imprese, l’eventuale trattamento fiscale dei canoni dipende dalla situazione del cliente e dalle condizioni del contratto. È possibile dare in permuta la propria auto. Verauto acquista anche vetture usate e offre il servizio di conto vendita. Chi possiede un’auto in leasing può richiedere una valutazione per il riscatto del veicolo e per un nuovo acquisto.



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