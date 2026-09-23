Maltempo, nelle prossime ore previste piogge in città: "Fare attenzione"

Possono essere maggiormente interessate da ristagni d’acqua e fenomeni di allagamento

Gela. In considerazione delle precipitazioni previste nelle prossime ore, si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione e prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone e lungo le arterie stradali che, in occasione di piogge intense, possono essere maggiormente interessate da ristagni d’acqua e fenomeni di allagamento.

Particolare attenzione è richiesta nelle seguenti aree:



* via Venezia

* via Butera

* zona Settefarine

* via Crispi

* zona Spina Santa

* Borgo Manfria



Si invita pertanto la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, moderare la velocità alla guida e mantenere una distanza di sicurezza adeguata, prestando particolare attenzione alla presenza di acqua sulla carreggiata. Si raccomanda inoltre di non attraversare tratti di strada eventualmente interessati da allagamenti e di seguire le indicazioni delle autorità e degli organi preposti alla gestione dell’emergenza. Le strutture competenti continueranno a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e della viabilità, adottando, ove necessario, gli interventi di competenza. Si invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione e prudenza.