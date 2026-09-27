Settefarine, bambino investito: ha riportato diverse ferite

Sembra che il violento impatto sia avvenuto con una moto in transito

Gela. Ha riportato diverse ferite ed è stato necessario il trasferimento in un centro ospedaliero, fuori città. Un bambino di appena quattro anni, ieri sera, è stato investito a Settefarine. Sembra che il violento impatto sia avvenuto con una moto in transito. Sono arrivati i soccorsi. La dinamica dell'accaduto è in via di ricostruzione e sul posto sono stati effettuati i rilievi del caso.