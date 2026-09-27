Quotidiano di Gela

Settefarine, bambino investito: ha riportato diverse ferite

Sembra che il violento impatto sia avvenuto con una moto in transito

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2026 02:47
Settefarine, bambino investito: ha riportato diverse ferite -
Gela
Cronaca
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Gela. Ha riportato diverse ferite ed è stato necessario il trasferimento in un centro ospedaliero, fuori città. Un bambino di appena quattro anni, ieri sera, è stato investito a Settefarine. Sembra che il violento impatto sia avvenuto con una moto in transito. Sono arrivati i soccorsi. La dinamica dell'accaduto è in via di ricostruzione e sul posto sono stati effettuati i rilievi del caso.

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