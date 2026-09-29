Rogo alla Cittadella, distrutte un'auto e una moto: danni anche a un locale
Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. Il fumo nero è subito stato notato dai residenti e da chi transitava nella zona
A cura di Redazione
29 settembre 2026 15:37
Gela. Un incendio alla Cittadella ha danneggiato un'auto e una moto parcheggiate all'interno della proprietà di un medico. Le fiamme si sono estese a un vicino gazebo, di pertinenza di un locale. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. Il fumo nero è subito stato notato dai residenti e da chi transitava nella zona, molto frequentata, anche per via della vicina stazione di servizio.