ALLARME Due scosse di terremoto in pochi minuti, paura anche a Gela

L'epicentro in provincia di Palermo ma le scosse si sono avvertite anche qui. Il sindaco: mantenere la calma, situazione in monitaggio.

Gela. Due scosse di terremoto, ben distinte, sono state avvertite oggi tra le 12 e le 12,20. Le scosse di terremoto sono partite nel Tirreno Meridionale. La terra ha tremato nuovamente in mare di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, con un sisma di magnitudo 3.4 registrato. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro è stato localizzato a 32 chilometri di profondità, mentre l’epicentro si trova in mare aperto, a nord della Sicilia. È il quinto terremoto di magnitudo superiore a 3 segnalato in tre giorni nello stesso settore del Tirreno Meridionale.

A Macchitella è stata avvertita due volte, meno in altre zone. Il tribunale è stato in parte evacuato.

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a seguito delle segnalazioni relative a una scossa di terremoto avvertita anche a Gela, sono in corso le opportune verifiche per acquisire informazioni ufficiali sull’evento sismico.

In queste ore è fondamentale mantenere la calma, evitare la diffusione di notizie non verificate e fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni delle autorità competenti e della Protezione Civile.

Si invita la popolazione a osservare alcune semplici precauzioni:

* verificare eventuali danni visibili agli edifici e non entrare in locali che presentino lesioni o altri segni di cedimento;

* prestare attenzione alla caduta di calcinacci, oggetti e altri materiali;

* in caso di nuove scosse, ripararsi sotto un tavolo robusto o vicino a una parete portante, lontano da finestre e oggetti che potrebbero cadere;

* una volta terminata la scossa, uscire con prudenza se necessario, utilizzando le scale e non gli ascensori;

* in presenza di danni strutturali o di situazioni di pericolo, allontanarsi dall’area interessata e contattare i soccorsi.



Per le emergenze è attivo il numero unico 112.



L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo i contatti con gli organismi competenti e fornendo tempestivi aggiornamenti qualora emergano ulteriori informazioni ufficiali.



Ai cittadini chiediamo collaborazione, senso di responsabilità e serenità. La sicurezza della comunità resta la priorità assoluta: è importante non alimentare allarmismi, ma allo stesso tempo non sottovalutare eventuali segnali di pericolo.