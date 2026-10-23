Quotidiano di Gela
L'allerta

Terremoto con epicentro nell'area palermitana, scosse avvertite anche in città

Le segnalazioni arrivano da varie zone del territorio comunale

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2026 12:35
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Terremoto con epicentro nell'area palermitana, scosse avvertite anche in città -
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Gela. Scosse di terremoto avvertite anche in città, proprio in questi minuti. Le segnalazioni arrivano da varie zone del territorio comunale. Stando ai dati Ingv, l'epicentro è individuato in provincia di Palermo, a circa settantanove chilometri dalla zona di Cefalù. In città, non si registrano disagi particolari.

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