L'allerta
Terremoto con epicentro nell'area palermitana, scosse avvertite anche in città
Le segnalazioni arrivano da varie zone del territorio comunale
A cura di Redazione
23 ottobre 2026 12:35
Gela. Scosse di terremoto avvertite anche in città, proprio in questi minuti. Le segnalazioni arrivano da varie zone del territorio comunale. Stando ai dati Ingv, l'epicentro è individuato in provincia di Palermo, a circa settantanove chilometri dalla zona di Cefalù. In città, non si registrano disagi particolari.