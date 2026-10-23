Mafia "Mondo opposto", clan riorganizzati a Niscemi: annullamento per Ferranti e Rizzo, conferma per altri imputati

I principali imputati, soprattutto i fratelli Alberto Musto e Sergio Musto, sono già stati condannati in via definitiva: scelsero il giudizio abbreviato e non hanno impugnato le decisioni emesse dal gup

Niscemi. Due annullamenti con rinvio e per gli altri imputati la conferma delle condanne già pronunciate dalla Corte d'appello di Caltanissetta. È la decisione emessa dalla Corte di Cassazione per i coinvolti nell'inchiesta antimafia "Mondo opposto", che fece luce sulla riorganizzazione del gruppo di Cosa nostra, con base a Niscemi e sostegno da Gela. I principali imputati, soprattutto i fratelli Alberto Musto e Sergio Musto, sono già stati condannati in via definitiva: scelsero il giudizio abbreviato e non hanno impugnato le decisioni emesse dal gup del tribunale di Caltanissetta. Lo stesso vale per i gelesi finiti a giudizio. I magistrati romani hanno accolto il ricorso avanzato dalle difese di Giovanni Ferranti, disponendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello. I difensori, gli avvocati Joseph Donegani, Dario Vannetiello e Francesco Mascali, hanno insistito soprattutto sul punto dell'assenza di condizioni effettive circa la contestazione di associazione mafiosa mossa all'imputato, che in appello venne condannato a nove anni di reclusione. Annullamento con rinvio anche per Paolo Rizzo, condannato in appello a un anno e otto mesi rispetto al metodo mafioso. Non sono stati accolti, infine, i ricorsi difensivi avanzati nell'interesse di Francesco Piazza e Maria Antonietta Caruso (assistita dal legale Francesco Spataro). Altri imputati sono a processo, in primo grado, davanti al collegio penale del tribunale di Gela, nel filone ordinario del giudizio.