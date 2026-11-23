Gli sviluppi Droga tra Gela e Riesi, atti ai pm della procura locale: accuse sui fatti ricostruiti in città

Il punto d'incontro per le forniture era in un'area di servizio, lungo la statale 115 Gela-Licata

Gela. L'inchiesta è stata ribattezzata “Prisma bis” e nelle scorse settimane ha condotto ad eseguire undici misure restrittive nei riguardi di altrettanti coinvolti nel presunto affare della droga, a Riesi, ma con basi per i rifornimenti, sia a Gela sia a Catania. Proprio sul tavolo dei pm gelesi sono arrivati gli atti che riguardano fatti che si sarebbero verificati in città, relativi all'indagine condotta dai carabinieri, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta. I magistrati della procura gelese hanno chiesto e ottenuto misure per i gelesi toccati dall'attività investigativa. Sulla base di quanto ricostruito, la droga che i riesini, che avrebbero fatto capo al giovane Roberto Prestifilippo, ottenevano dai canali gelesi sarebbe stata consegnata proprio in città. In molti casi, il punto d'incontro era in un'area di servizio, lungo la statale 115 Gela-Licata. Gli inquirenti concentrarono la loro attenzione sulle mosse, principalmente, di Rocchina Meroni e Paolo Vitellaro, da poco condannati in appello, con pene ridotte rispetto al primo grado, per altre vicende riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i gelesi raggiunti da misura, la ventisettenne Simona Maganuco, indicata come “Ciro”. La giovane era già stata al centro dell'inchiesta che ha poi dato elementi per quella sulla via della droga tra Gela e Riesi. Fu tra i presenti quando in un'abitazione di Riesi, dove vivevano Roberto Prestifilippo e il fratello Omar Prestifilippo (entrambi sottoposti a misura nel blitz “Prisma 2”), furono esplosi colpi di arma da fuoco, secondo gli inquirenti al culmine di una controversia su una fornitura di sostanze stupefacenti, dai gelesi ai riesini. Rimasero feriti Roberto Prestifilippo e Simona Maganuco. Da quei fatti, partirono ulteriori approfondimenti investigativi che hanno condotto alle misure per lo spaccio di droga, che per gli inquirenti garantiva introiti notevoli.