Gela, in difesa arriva l'ex Reggina Francesco Desiato

Desiato vanta 15 presenze in D tra campionato e Coppa tra Budoni, Ischia e Reggina, oltre che un’apparizione in Coppa Italia Serie C con la Turris. Ha iniziato a Modica

A cura di Redazione 30 settembre 2026 09:30

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