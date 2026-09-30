Gela, in difesa arriva l'ex Reggina Francesco Desiato
Desiato vanta 15 presenze in D tra campionato e Coppa tra Budoni, Ischia e Reggina, oltre che un’apparizione in Coppa Italia Serie C con la Turris. Ha iniziato a Modica
Gela. Il Gela è pronto ad accogliere Francesco Desiato, difensore centrale che ha iniziato la stagione con il Modica. Classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Real Casamicciola Terme prima di approdare nel vivaio azzurro del Napoli. Vanta quindici presenze in D tra campionato e Coppa tra Budoni, Ischia e Reggina, oltre che un’apparizione in Coppa Italia Serie C con la Turris. Con il club sardo, nel girone G, ha anche trovato la via del gol.
Desiato si è aggregato sin da subito all'organico di Pippo Romano, nuovo allenatore del Gela dopo l’esonero di Fabio Comandatore.