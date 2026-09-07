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ICARO, mamme delle vittime della strada nelle scuole di Gela
Vincenzo Di Dio
07 settembre 2026 17:23
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07 set 2026 • A Gela le mamme delle vittime della strada tornano nelle scuole con il progetto ICARO per sensibilizzare i ragazzi al rispetto del codice stradale.
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#Gela
#Attualità