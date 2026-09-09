"Ha violentato e sequestrato la compagna", a Pedara arrestato quarantenne gelese

Ha riferito di un rapporto fatto di gelosia, possessività e violenza

Pedara. Sequestra e violenta la compagna che voleva lasciarlo. Identificato e arrestato dai carabinieri di Pedara, nel Catanese, un 40enne finito in carcere. Ai militari si era rivolta di mattina presto la vittima, una 35enne, del posto, che ha raggiunto la caserma, in evidente stato di shock, raccontando ai militari dell’Arma delle violenze subite, dalla sera precedente, da parte dell’uomo che stava frequentando e che, da qualche mese, conviveva con lei a casa sua. Ha riferito di un rapporto fatto di gelosia, possessività e violenza. Dopo diversi gravi episodi, mai denunciati, verificatisi nell’ultimo periodo, la donna aveva deciso di allontanare l’uomo, facendogli lasciare la casa di Pedara, dove lo aveva ospitato, perché tornasse a Gela. Il giorno prima, lo aveva persino accompagnato nella cittadina nissena, salvo poi cedere all’insistenza di lui per trascorrere un'ultima serata assieme. I due avevano quindi cenato a Catania rientrando a casa in tarda serata. Qui, però, sarebbero ricominciate le violenze. L'uomo, ingelosito dal fatto che la ragazza stesse utilizzando il cellulare, sospettando che avesse altre relazioni, l’ha brutalmente aggredita: sotto la minaccia di un coltello, le ha strappato i vestiti di dosso, strangolandola con i leggins, spingendole un cuscino sul volto fino quasi a soffocarla e tappandole la bocca con del nastro da imballaggio. Le ha poi tolto il telefono e, dopo averla chiusa in camera da letto, tenendo con sé le chiavi, l’ha violentata. La donna, di fatto sequestrata in casa, ha aspettato l’alba e che l'uomo prendesse sonno, per scappare via e raggiungere la caserma dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno quindi immediatamente raggiunto l'abitazione, trovandovi ancora l’uomo, peraltro sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Gela. Il 40enne è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali e condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza dove tutt’ora resta, anche a seguito della convalida dell’arresto.