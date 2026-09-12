Mazzarino, di nuovo in azione la banda delle spaccate: colpite una filiale di banca e una gioielleria

E' la terza spaccata nell'arco di poche settimane dopo quella a un'altra gioielleria

Mazzarino. La banda delle spaccate ha colpito ancora, nella notte, a Mazzarino. Questa volta, ha alzato il tiro. Sono state sfondate la filiale Unicredit e una gioielleria, entrambe in una zona centrale della città. E' la terza spaccata nell'arco di poche settimane dopo quella a un'altra gioielleria. Il modus operandi è sempre lo stesso. Hanno usato mezzi pesanti per bloccare la strada e con una braccio meccanico hanno letteralmente sfondato le due attività per portare via denaro e preziosi. Sul posto, sono poi arrivati i carabinieri. Probabilmente, i ladri approfittano delle poche unità di forze dell'ordine dislocate nell'area di Mazzarino, puntando proprio ad azioni plateali.