Doloso l'incendio alla scuola "Capuana", Di Stefano: "Fatto gravissimo, tolleranza zero"

L'incendio alla scuola "Capuana"

Gela. E' doloso l'incendio che si è sviluppato nell'istituto scolastico “Capuana” e del quale abbiamo riferito. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. La conferma arriva dal sindaco Terenziano Di Stefano. “In queste ore sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono presenti anche la polizia municipale, i dirigenti scolastici e rappresentanti dell’amministrazione comunale, impegnati a verificare l’entità dei danni e le condizioni della struttura. Condanniamo senza se e senza ma questo gravissimo atto doloso – dice il sindaco - un gesto criminoso che colpisce non soltanto un edificio pubblico, ma un’istituzione fondamentale per la nostra comunità: la scuola. È ancora più grave che un episodio del genere avvenga a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico e che ad essere colpita sia una scuola frequentata dai nostri bambini più piccoli. L’amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine, sta seguendo con la massima attenzione quanto accaduto e collaborerà affinché i responsabili vengano individuati e consegnati alla giustizia. Chi ha commesso questo gesto deve sapere che non resterà impunito. Siamo già al lavoro, insieme alle autorità competenti, per individuare gli autori di questo atto criminale. Nei confronti di chi colpisce la scuola, i bambini e l’intera comunità deve esserci tolleranza zero, In questo momento la priorità è mettere in sicurezza l’edificio, accertare con precisione i danni e lavorare affinché la scuola possa tornare a svolgere al più presto la propria funzione, garantendo agli alunni il diritto di iniziare regolarmente il nuovo anno scolastico. L’amministrazione comunale esprime inoltre vicinanza alla dirigente, alla comunità scolastica, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola di Caposoprano, assicurando il massimo impegno per affrontare l’emergenza e ripristinare quanto prima le condizioni necessarie alla ripresa delle attività”. Sul posto, si è recato anche l'assessore all'istruzione Peppe Di Cristina.