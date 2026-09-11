Dopo 58 anni la rimpatriata degli alunni della scuola Antonietta Aldisio

Un incontro reso ancora più significativo dal ricordo della loro maestra, Concetta Tignino Battaglia

Gela. Sono passati 58 anni, ma il tempo non è riuscito a cancellare i ricordi dell’infanzia. Dei 38 compagni di classe di un tempo, in 18 si sono ritrovati per una rimpatriata speciale, tornando idealmente tra i banchi della scuola Antonietta Aldisio.

A riunirli il desiderio di rivedersi, raccontarsi le vite vissute lontano da quegli anni e condividere emozioni e ricordi rimasti intatti. Un incontro reso ancora più significativo dal ricordo della loro maestra, Concetta Tignino Battaglia, una figura importante del loro percorso di crescita, severa ed esigente ma capace di trasmettere valori.

Tra abbracci, sorrisi e qualche inevitabile emozione, la classe si è ritrovata dopo quasi sei decenni. Diciotto ex compagni presenti, su 38, con alcuni che oggi vivono anche lontano da Gela e che non hanno potuto partecipare.

Una rimpatriata che ha trasformato una semplice fotografia del passato in un nuovo ricordo da custodire: 58 anni dopo, quei bambini sono tornati a sentirsi ancora una classe.