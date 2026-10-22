Il Caso Cinque immobili nella proprietà dell'imprenditore Mezzasalma, Cassazione annulla confisca

La vicenda della confisca, in seguito alla decisione con rinvio della Cassazione, sarà trattata in appello

Gela. I giudici della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la confisca che lo scorso anno era stata imposta all'imprenditore Emanuele Mezzasalma. Il provvedimento riguardò cinque immobili, per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro, riconducibili alla sua proprietà. I giudici romani hanno accolto il ricorso dei difensori di Mezzasalma, gli avvocati Flavio Sinatra e Valentina Lo Porto. La misura venne eseguita dalla Dia, su decisione del tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione. Per gli investigatori, Mezzasalma avrebbe favorito esponenti dei clan, anche mettendogli a disposizione telefoni cellulare e schede telefoniche. Una ricostruzione che la difesa ha sempre escluso. La confisca venne disposta per i cinque immobili e non invece per altri cespiti riconducibili all'imprenditore e per i quali era stata ugualmente avanzata. Inoltre, non fu accolta la richiesta di misura personale. La vicenda della confisca, in seguito alla decisione di Cassazione, sarà trattata in appello. Nel procedimento, è terza interessata la consorte dell'imprenditore, che ha proposto ricorso assistita dall'avvocato Valentina Lo Porto.