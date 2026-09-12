Controlli a Carubbazza, giovane con cocaina: arresto convalidato, avrà obbligo presentazione e dimora

Le indagini a suo carico, coordinate dalla procura, vanno comunque avanti

Gela. Sono stati i poliziotti del commissariato a fermarlo per controlli, a Carrubbazza, mentre era in sella a una bici elettrica. Il ventisettenne Francesco Casco aveva con sé circa venti grammi di cocaina e per gli agenti era pronto a spacciare. Il giovane ha precedenti penali alle spalle. Il gip del tribunale ha convalidato l'arresto. Casco, assistito dal legale Lia Comandatore, che ha insistito sulla condizione effettiva dell'arrestato e sul quantitativo non ingente, sarà sottoposto all'obbligo di presentazione e a quello di dimora. Le indagini a suo carico, coordinate dalla procura, vanno comunque avanti.