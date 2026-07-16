Quotidiano di Gela

Temperature cocenti e carenza idrica, autobotte per gli allevatori: "Animali rischiano di morire"

Un'autobotte, in dotazione all'associazione di protezione civile “Trinacria Emergency” rifornità le aziende di allevamento locali

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
16 luglio 2026 13:58
Temperature cocenti e carenza idrica, autobotte per gli allevatori: "Animali rischiano di morire" -
Gela
Attualità
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Gela. Il Comune ha attivato il centro operativo per dare supporto alle aziende zootecniche del territorio che stanno patendo la carenza idrica, nelle aree rurali, e la difficoltà, sempre maggiore, di reperire acqua per il bestiame. Un'autobotte, in dotazione all'associazione di protezione civile “Trinacria Emergency”, ogni quindici giorni, rifornità le aziende di allevamento locali che senza scorte idriche sufficienti e con temperature che superano abbondantemente i quaranta gradi, temono per la sopravvivenza degli animali. Il centro operativo comunale a supporto degli allevatori rimarrà attivo fino al prossimo settembre.

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