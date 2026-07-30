"Vittorio Emanuele", parte richiesta ispettiva: Di Paola, "atti su personale ed equilibri finanziari"

Secondo il parlamentare, bisogna anche andare più a fondo nelle verifiche, per avere elementi utili circa la tenuta finanziaria dell'Asp di Caltanissetta

Gela. L'emergenza conclamata al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, con una pianta organica, sulla carta, di quindici medici, ridotta al lumicino, ma anche i numeri di tutti i reparti. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che questa mattina ha portato supporto al presidio avviato dall'amministrazione comunale davanti al nosocomio, ha inviato una richiesta ispettiva di accesso agli atti all'assessore regionale Marcello Caruso e al manager Asp Salvatore Ficarra. Di Paola chiede di avere gli atti che possano dare contezza precisa sul “contingente di personale medico previsto dalla pianta organica vigente per ciascun reparto del presidio ospedaliero di Gela e il numero dei medici effettivamente in servizio, distinti per reparto, con specifica indicazione degli eventuali scostamenti tra dotazione prevista e personale realmente in forza”. Il vicepresidente Ars indica inoltre di poter ottenere i documenti sull'eventuale “ricorso a soluzioni temporanee o straordinarie, comprese assegnazioni provvisorie, convenzioni, prestazioni aggiuntive o altre misure organizzative adottate per sopperire alle carenze esistenti” e sul “numero di accessi complessivi al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per l’anno 2025 e per l’anno in corso, divisi per codici”. Secondo il parlamentare, però, bisogna anche andare più a fondo nelle verifiche, per avere elementi utili circa la tenuta finanziaria dell'Asp di Caltanissetta. Così, tra gli atti, richiede di ottenere quelli che possano delineare “la situazione debitoria attuale dell’Asp di Caltanissetta, con indicazione dell’eventuale esposizione debitoria complessiva risultante alla data odierna” e “il costo della mobilità passiva a carico dell’Asp di Caltanissetta, con riferimento all’ultimo dato disponibile e, ove possibile, con specificazione del relativo andamento nel periodo più recente”. Per Di Paola, che questa mattina ha fatto un sopralluogo all'interno del “Vittorio Emanuele”, “la tempestiva acquisizione di tali elementi appare indispensabile per una corretta valutazione delle condizioni organizzative del presidio e della concreta capacità dei reparti di garantire continuità assistenziale, appropriatezza delle cure e sicurezza dei pazienti”.