"Ci scusiamo con i consiglieri Cavallo e Di Benedetto", Orlando: "Fava ha sbagliato a usare toni eccessivi"

Fava è parso fortemente risentito dal contenuto delle recenti interrogazioni proposte proprio dai due consiglieri di centrodestra, principalmente in materia di decoro urbano

Gela. La sfuriata dai toni fin troppo accesi che il vicesindaco Giuseppe Fava ha manifestato nei riguardi di due consiglieri di opposizione, la meloniana Sara Cavallo e la leghista Antonella Di Benedetto, in settimana ha generato forti riflessioni sull'operato dell'assessore. Esponenti di centrodestra, con in testa proprio Cavallo e Di Benedetto, non escludono l'opzione di portare in aula consiliare una mozione di censura. Fava è parso fortemente risentito dal contenuto delle recenti interrogazioni proposte proprio dai due consiglieri di centrodestra, principalmente in materia di decoro urbano. Subito dopo la seduta di question time di lunedì, si è comunque scusato per quanto accaduto. “Sono toni che non dovrebbero mai essere utilizzati e a nome del partito ci scusiamo con i consiglieri che si sono ritenuti offesi – dice il capogruppo dem Gaetano Orlando – purtroppo, i tanti impegni istituzionali e una certa pressione possono farsi sentire, anche in maniera negativa. Sicuramente, non era intenzione dell'assessore Fava inveire contro i due consiglieri. Nella diatriba politica, può capitare che la contrapposizione possa incidere. Però, quello che è accaduto non avverrà mai più. Il Pd si scusa con i due consiglieri di opposizione”. Fava ha inoltrato una nota di scuse ai consiglieri Cavallo e Di Benedetto, che certamente hanno considerato molto grave l'atteggiamento del vicesindaco.