Depuratore Macchitella, struttura commissariale nell'impianto: interventi verso la conclusione

I lavori condotti per circa tre anni sono stati finalizzati a impedire conseguenze sul fronte ambientale

Gela. I lavori si sono protratti oltre i tempi inizialmente preventivati ma la struttura del commissario nazionale va verso il completamento degli interventi di potenziamento del depuratore di Macchitella. La prossima settimana, nell'impianto, arriverà proprio la struttura commissariale per fare il punto e per delineare ciò che è già stato fatto. Il nucleo fondamentale del potenziamento è stato concluso. Negli scorsi mesi, era stata approvata una perizia di modifica contrattuale per lavori resisi necessari, su un ammontare complessivo che sfiora gli otto milioni di euro, coperto prevalentemente con stanziamenti Cipe. Il potenziamento del sistema si pone in linea di collegamento con i lavori della rete fognaria di Manfria, partiti da poco, da immettere poi nel collettore. Nell'impianto di Macchitella, le istituzioni commissariali e locali (ci sarà il sindaco Terenziano Di Stefano che è inoltre presidente dell'Assemblea territoriale idrica) daranno maggiori riscontri. Quello di Macchitella, sotto gestione Caltaqua, per anni è stato un sistema che ha posto notevoli difficoltà tecniche, con sversamenti in mare di reflui non depurati, proprio per il sottodimensionamento della capacità. I lavori condotti per circa tre anni sono stati finalizzati a impedire conseguenze sul fronte ambientale.



