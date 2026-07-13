"Vicenda Timpazzo va portata in Regione", M5s e civici spingono: "Chiediamo atti su verifiche"

M5s e civici insistono sulla necessità di portare la vicenda in Regione

Gela. "Timpazzo, che è un sistema di prossimità, è stato sistematicamente usato per ricevere una quantità sempre maggiore di rifiuti, da altri comuni dell'isola. Lo denunciammo già nel 2021 e ci accusarono di populismo. Oggi, la vasca E va alla saturazione". Il parlamentare Ars M5s Nuccio Di Paola è stato molto netto nel suo intervento in consiglio comunale sulla vicenda del sito di conferimento. Non crede "alla politica dei termovalorizzatori". "Ciò che sta accadendo a Timpazzo andrà a gravare sulle tasche dei cittadini, dato che saremo costretti a trasferire i rifiuti locali anche fuori dalla Regione - ha proseguito - dobbiamo puntare sugli impianti di prossimità. Non c'è altra possibilità". Il senatore Pietro Lorefice ha ricordato "il piano di risanamento che contiene riferimenti sulla gestione rifiuti". "Vas e Vis vanno sempre attuate e richieste - ha proseguito Lorefice - anche il Libero Consorzio va chiamato in causa. La Regione Siciliana dovrebbe aver concluso la verifica interna sulla gestione di Timpazzo. Chiediamo gli atti. Anche il ciclo del Css va valutato. Spero che anche gli altri consigli comunali si attivino. Se Timpazzo dovesse chiudere le conseguenze sarebbero pesantissime per tutta la zona sud. Basta ampliamenti e sberle a questo territorio". Il civico Faraci ha posto l'esigenza di portare la questione a Palermo. Dello stesso avviso i parlamentari M5s.