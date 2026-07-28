"Da domani il mio ufficio davanti all'ospedale", Di Stefano avvia la protesta

Di Stefano avvia una protesta simbolica

Gela. Da domani, l'ufficio del sindaco, simbolicamente, sarà spostato davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. Il primo cittadino avvia la protesta davanti al rischio di veder sfumare il finanziamento per il nuovo ospedale. "Resteremo lì fino a quando non sarà firmato l’accordo sull’area destinata alla realizzazione del nuovo ospedale e fino a quando non saranno garantite e salvaguardate le somme previste per la progettazione esecutiva. Non è il momento dei selfie. È il momento di difendere il diritto alla salute dei cittadini gelesi con una presenza concreta e una richiesta chiara alle istituzioni: mantenere gli impegni assunti e dare finalmente a Gela l’ospedale che merita", dice il primo cittadino. Il sindaco invita tutta cittadinanza a unirsi alla protesta. "Questa battaglia riguarda tutti", conclude.