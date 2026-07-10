Alloggi Iacp via Arica, aggiudicati lavori di manutenzione: previsti centro ascolto e doposcuola

Il progetto aveva già ricevuto un finanziamento dai fondi della programmazione regionale 2021-2027

Gela. La manutenzione di undici alloggi popolari e la realizzazione di un centro di ascolto e di un doposcuola, nell'area di via Arica. Sono stati aggiudicati i lavori, per un totale di oltre mezzo milione di euro. L'appalto è stato affidato a un'azienda della provincia etnea, che si occuperà dei lavori commissionati dallo Iacp di Caltanissetta. Il progetto aveva già ricevuto un finanziamento dai fondi della programmazione regionale 2021-2027. E' stato l'ufficio regionale di committenza, per Caltanissetta, a espletare tutte le procedure di gara. I lavori sono previsti in un'area che come altre, nella zona di Scavone tra le palazzine popolari dello Iacp, è da tempo in attesa di una riqualificazione e di maggiori servizi.