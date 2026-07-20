Di Stefano lancia l'appello, "riconciliamo tutte le aree progressiste e civiche"

Lo ha rimarcato anche davanti al dirigente regionale "Controcorrente" Miguel Donegani, che era in prima fila. Proprio l'ex parlamentare Ars, dalla platea, ha lanciato una "provocazione" (e non solo) a Di Stefano

Gela. "Una riconciliazione di tutti i partiti e movimenti progressisti e civici. È necessaria. Sarebbe assurdo avere aree progressiste differenti. Partiamo proprio dai temi". L'appello del sindaco Terenziano Di Stefano è arrivato anche nel finale dell'incontro del tavolo regionale, tenutosi nel cuore del centro storico, in via Pisa. Il sindaco, che ha toccato temi strutturali, dai rifiuti alla sanità e fino all'eterno porto rifugio, non ha messo in secondo piano l'impatto politico di un'alleanza regionale di tutte le entità alternative al governo Schifani. Lo ha rimarcato anche davanti al dirigente regionale "Controcorrente" Miguel Donegani, che era in prima fila. Proprio l'ex parlamentare Ars, dalla platea, ha lanciato una "provocazione" (e non solo) a Di Stefano. "Una coalizione che sia alternativa al centrodestra", ha risposto Donegani, chiaramente riferendosi al "modello Gela", che ancora annovera soprattutto l'Mpa, schierato con la maggioranza di Schifani, tra i punti critici nel rapporto locale tra i sostenitori di La Vardera e il primo cittadino.