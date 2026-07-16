Sistema rifiuti, dem: "FdI e centrodestra azzerati da inchieste, non prendiamo lezioni di moralità"

I dirigenti dem si rivolgono direttamente ai meloniani di Fratelli d'Italia

Gela. "Non prendiamo lezioni da partiti che ancora oggi sono al centro di una questione morale drammatica". I dirigenti dem si rivolgono direttamente ai meloniani di Fratelli d'Italia che nelle scorse ore, prendendo spunto dalla nomina a manager di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, dell'ingegnere Grazia Cosentino (ex candidato a sindaco sostenuta anche dai meloniani), hanno di fatto ribaltato il campo, escludendo che sia mai esisto un "sistema rifiuti" e che anzi siano stati i partiti alleati del sindaco Terenziano Di Stefano a sfruttarlo. I dem ricordano anche che su Timpazzo è in corso una vasta indagine che ha portato alla revoca dell'ex manager Giovanna Picone, politicamente vicina al presidente della Regione Renato Schifani. "FdI è un partito che ha tentato un attacco frontale alla magistratura e che ha aperti casi morali drammatici che minano nel profondo le istituzioni.

Facciamo anche noi gli auguri all ingegnere Cosentino, ma che esiste un problema nella Srr è evidente dalle indagini in corso. Noi comunque manteniamo un atteggiamento garantista ma non prendiamo lezioni da nessuno tantomeno da un partito e da una coalizione oggi azzerati da indagini drammatiche. Ribadiamo il nostro garantismo. Sarebbe opportuno anche da parte del centrodestra e in particolare da Fratelli d’Italia", fanno sapere i dirigenti del Pd locale.