Un milione di euro per ripristinare il "PalaCossiga", arriva il via libera del ministero

L'assessore con delega Peppe Di Cristina, in questo periodo, ha seguito l'iter e ha avuto contatti costanti con gli uffici romani, anche attraverso incontri istituzionali

Gela. Poco più di un milione di euro, dal bando ministeriale “Sport e periferie 2026”, per riqualificare il PalaCossiga vandalizzato e ridotto ai minimi termini. L'amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha avanzato la candidatura per i fondi e adesso c'è il sì dagli uffici romani. L'assessore con delega Peppe Di Cristina, in questo periodo, ha seguito l'iter e ha avuto contatti costanti con gli uffici romani, anche attraverso incontri istituzionali. Il progetto, con la fattibilità approvata dagli uffici comunali, ha superato il vaglio ministeriale e rientra tra quelli che saranno finanziati. Sono risorse decisive per ripristinare una struttura sportiva pubblica che risentì dell'uso che ne fece Asp durante la fase emergenziale Covid, con danni consistenti poi acuiti dalle incursioni di vandali e ladri che hanno generato conseguenze notevoli. “E' un'altra sfida alla quale credevano in pochi ma abbiamo avuto perseveranza, insieme al sindaco Di Stefano e a tutta l'amministrazione comunale”, dice Di Cristina.