Asse attrezzato ex Asi passa ad Anas, Scuvera: "Migliorerà viabilità del territorio cittadino"

Palazzo di Città ha insisto nel tempo, non avendo dotazioni finanziarie utili per efficientarlo

Gela. I solleciti si sono susseguiti già dalla fase dell'ex giunta Greco e sono proseguiti con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Filippo Franzone, in diverse occasioni impegnati in riunioni tecniche in Regione. L'asse attrezzato ex Asi passa ufficialmente ad Anas, che potrà effettuare gli interventi necessari. Palazzo di Città ha insisto nel tempo, non avendo dotazioni finanziarie utili per efficientarlo. Il governo regionale ha disposto il trasferimento ad Anas. Una conferma giunge dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "L'operazione consentirà di avviare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rendere percorribili le due arterie, integrandole con il progetto della nuova tangenziale. Un risultato che permetterà di migliorare la viabilità urbana ed extraurbana, alleggerire il traffico cittadino, incrementare i collegamenti con l'area portuale e offrire nuove opportunità di sviluppo economico e logistico per il territorio.

L'approvazione odierna rappresenta il frutto di un importante lavoro istituzionale e di una proficua collaborazione tra la Regione Siciliana, Anas e gli enti coinvolti - dice Scuvera - ho lavorato negli ultimi mesi affinché questo provvedimento potesse finalmente essere concretizzato. Oggi raccogliamo il frutto di un lavoro portato avanti con determinazione e che restituisce una concreta prospettiva di sviluppo alla nostra città. L'approvazione del passaggio dell'asse attrezzato ad Anas è una scelta lungimirante e di grande responsabilità. Si tratta di un'infrastruttura strategica che potrà finalmente essere recuperata e restituita ai cittadini. È un intervento destinato a migliorare la mobilità, sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare un'opera pubblica di fondamentale importanza. Quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano ed è questo il percorso che dobbiamo continuare a seguire nell'interesse di Gela. Rivolgo un sincero ringraziamento all'assessore Alessandro Aricò per la sensibilità istituzionale, la disponibilità e l'impegno dimostrati nel seguire questo dossier. Il suo contributo è stato determinante per raggiungere un risultato atteso da anni, che rappresenta un punto di svolta per la viabilità di Gela e per il futuro infrastrutturale dell'intero territorio".