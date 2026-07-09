"Freedom for Gaza", dibattito in via Pisa: ci sarà il giornalista Antonio Mazzeo

Incontro pubblico oggi dalle 18:30

Gela. Il Collettivo "Gela per Gaza" ha organizzato, per oggi 9 luglio alle ore 18:30, il convegno "Freedom for Gaza", con il patrocinio gratuito del Comune di Gela e con il supporto di "Visit Gela" e "Vano 66". Tra gli autorevoli relatori ci sarà il giornalista d'inchiesta Antonio Mazzeo, che si occupa di militarizzazione e strategie militari territoriali. Il convengo diventa occasione per approfondire temi fondamentali come le guerre planetarie in corso, il ruolo del Muos di Niscemi e di Sigonella, dell'aeroporto di Trapani e delle basi militari Usa in Italia. "Momento di riflessione e di critica sociale per comprendere dettagliatamente verso quale deriva rischiamo di scivolare in un tempo in cui si è radicato il falso paradigma dell'uso necessario della guerra per garantire la pace", fanno sapere dal collettivo. Il dibattito si svolgerà in via Pisa n.66.