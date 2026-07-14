Tavolo regionale progressisti riparte in città, incontro aperto in centro storico: "Sentiremo il sindaco"

Avevamo riferito di questa possibilità. In via Pisa, i leader siciliani del campo progressista incontreranno la città e il territorio

Gela. Il tavolo regionale dei progressisti, per costruire l'alternativa politica al centrodestra del governo del presidente Renato Schifani, riparte da Gela, dove due anni fa la coalizione del primo cittadino Terenziano Di Stefano ebbe la meglio proprio sul centrodestra ufficiale. Progressisti e civici si sono dati appuntamento per lunedì prossimo 20 luglio, in centro storico. Avevamo riferito di questa possibilità. In via Pisa, i leader siciliani del campo progressista incontreranno la città e il territorio. "Certamente, la volontà è di ascoltare i territori e le esigenze di chi ci vive e degli amministratori", dice il vicepresidente Ars e coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola. L'arrivo dei riferimenti d'area si lega a una proposta lanciata dal sindaco Terenziano Di Stefano, convinto che ancor più oggi il territorio locale si presti a rappresentare lo scenario, politico e sociale, per un modello differente da quello delle inchieste e della questione morale che hanno investito pesantemente pezzi importanti del centrodestra, pure locale. "Sentiremo il sindaco, le categorie e la società civile, solo così si può costruire un'alternativa vera - aggiunge Di Paola - il tavolo progressista e il viaggio nei territori non vanno intesi come il classico confronto politico tra candidati o potenziali tali. Prima, bisogna costruire un programma e avere idee di prospettiva che giungano proprio dai territori". È probabile che il confronto pubblico in città sia al completo, con la presenza di tutti i riferimenti dei partiti e dei movimenti che si rivedono nel progetto, compreso il gruppo di "Controcorrente", che in città ha come legame diretto "PeR", fondato da Miguel Donegani, dirigente regionale del movimento di Ismaele La Vardera.