Lavori "Presti", ufficiale la proroga del cantiere: ministero, "per tutto il mese di agosto"

La proroga non era scontata dato che altri Comuni hanno invece ricevuto un diniego alla prosecuzione

Gela. E' ufficiale la proroga dei lavori per completare la riqualificazione dello stadio comunale “Presti”. Il cantiere è in corso e per settimane l'amministrazione comunale ha condotto interlocuzioni ufficiali con il ministero, dato che i fondi sono quelli del Pnrr (con una compartecipazione comunale dalle royalties estrattive). Gli uffici romani hanno autorizzato la prosecuzione fino al 31 agosto. I giorni successivi di settembre potranno essere usati solo per gli ultimi allestimenti. L'assessore Peppe Di Cristina ha avuto incontri, anche di recente, con i responsabili ministeriali che seguono la vicenda dello stadio “Presti”. La proroga non era scontata dato che altri Comuni hanno invece ricevuto un diniego alla prosecuzione dei lavori. Il completamento del “Presti” per l'amministrazione comunale è fondamentale così da permettere soprattutto al Gela calcio di avere un impianto più efficiente. Ai lavori di riqualificazione, con la collocazione della tettoia a copertura della tribuna principale, si aggiungono quelli per la palestra, in via di conclusione, rientranti nel programma “Qualità abitare”, finanziato sempre con fondi Pnrr, da progetti proposti dall'amministrazione comunale. Il sì alla proroga per il "Presti" arriva quasi in contemporanea con l'assenso, sempre ministeriale, al progetto per riqualificare il "PalaCossiga", altra struttura sportiva pubblica che potrà essere efficientata con fondi per un milione di euro, come abbiamo riferito.