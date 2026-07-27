Pudm, trasmessi atti aggiornati: iter va avanti per la pianificazione delle aree di costa

È una vera e propria pianificazione delle aree di costa del territorio

Gela. È probabilmente una delle fasi che si attendeva da tempo, in una procedura che l'attuale amministrazione comunale ha di fatto rimesso in piedi, dopo tante traversie. Gli atti aggiornati del Piano del demanio marittimo sono stati trasmessi agli uffici regionali. Anche nelle scorse ore, ci sono stati contatti con il progettista incaricato di aggiornare il piano, da intendersi come vera e propria pianificazione delle aree di costa del territorio. Con la trasmissione agli uffici palermitani, l'iter andrà comunque avanti rispetto alla valutazione ambientale. Pure l'assise civica sarà chiamata a pronunciarsi. Il capitolo Pudm è stato seguito dall'assessore, attualmente autosospeso, Giuseppe Fava che, insieme al Pd, ha spinto parecchio su questo punto, attraverso il supporto tecnico del segretario generale Giovanni Curaba, che dispose appunto l'aggiornamento con l'affidamento dell'incarico tecnico. Fava, già mesi fa, venne sentito in commissione consiliare mare e dai consiglieri di quella urbanistica, oltre ad aver avuto incontri tecnici in Regione. A Palermo, di recente, la struttura di riferimento ha rilasciato i provvedimenti per il Pudm regionale, che però non dovrebbe assorbire la procedura in essere del Comune di Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e lo stesso Fava hanno inoltre dato garanzie circa l'area di Macchitella, escludendo l'incremento di attività commerciali lungo quel tratto di litorale.