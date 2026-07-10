Comando polizia locale, decisione del Tar sarà impugnata: la giunta ha dato l'ok

Il provvedimento di giunta è stato sottoscritto e pubblicato

Gela. La decisione del Tar Palermo, che ha dichiarato l'illegittimità degli atti di nomina del comandante della polizia locale Massimo Cozzo, appositamente scelto dall'amministrazione comunale, sarà impugnata davanti ai giudici del Cga. La giunta, questa mattina, con l'assenso del sindaco Terenziano Di Stefano e degli assessori, ha autorizzato l'impugnazione. Per i giudici del Tar palermitano, che hanno dato ragione al ricorso avanzato da Giampiero Occhipinti, già coordinatore del corpo di polizia locale (nel periodo di assenza di un comandante), l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere alla nomina, applicando i criteri del regolamento sugli incarichi di "elevata qualificazione". Occhipinti ha agito in giudizio, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti, così come indicato dal legale Alfredo D'Aparo. Azione accolta dal Tar. Per l'amministrazione comunale, che non si è costituita nel procedimento, ci sono i presupposti per rivolgersi ai magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa. Il provvedimento di giunta è stato sottoscritto e pubblicato.